Partinico, furti di cavi elettrici nelle campagne

In provincia di Palermo, nelle campagne di Partinico, sono stati compiuti dei furti di cavi elettrici. Da quanto appreso, in contrada Ramotta ne sono stati portati via 250 metri, a Piano Del Re 100 metri. In entrambi i casi sono stati provocati disagi alla popolazione e sono dovuti intervenire i tecnici dell'Enel per ripristinare la fornitura di energia elettrica. Nel secondo furto è rimasto senza alimentazione un bene confiscato alla mafia trasformato in canile municipale. Sulla vicenda indagano i carabinieri.