Palermo, nascondeva 400 grammi di marijuana nella busta della spesa

A Palermo, dopo un inseguimento nelle strade di Bonagia, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 45 anni, S.R., per spaccio di droga. Nella busta della spesa in suo possesso, militari hanno trovato 400 grammi circa di marijuana in parte già diviso in dosi. S.R. è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida in videoconferenza.

Droga a Nicolosi

In provincia di Catania, a Nicolosi, invece i carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni, L.V., per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione, grazie al fiuto del cane antidroga Ivan, sono stati trovati 112 grammi di marijuana. Sequestrati anche 1.090 euro perché ritenuti provento dello spaccio.

Data ultima modifica 23 aprile 2020 ore 12:41