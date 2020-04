Era entrato in coma a Seriate (Bergamo) e si è risvegliato all’ospedale Civico di Palermo, dov’era stato trasferito in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione lo scorso 14 marzo. Ettore però ce l’ha fatta, ha vinto il coronavirus e ora può tornare a casa sulle sue gambe. "È un miracolo, ero più di là che di qua", racconta. "Avevano paura che non arrivassi al mattino, ero gravissimo, ho combattuto perché volevo tornare a casa dai miei figli", dice commosso. Prima di lasciare l’ospedale, Ettore ha voluto ringraziare tutti i medici e gli infermieri che lo hanno assistito, curato e guarito: "Sono qua tutti i giorni col sorriso e mi hanno aiutato, sono persone speciali". E conclude: "L’Italia deve essere unica, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta, perché se siamo uniti affrontiamo quello che è successo a me". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI) Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. LIVE LIVE