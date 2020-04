Catania, 25 aprile: dedica dell’Anpi alla memoria di due partigiane

"Quest'anno non potremo scendere in piazza, ma non ci fermeremo. Il 25 aprile, alle 15, invitiamo tutti ad esporre dalle finestre e dai balconi il tricolore e ad intonare “Bella ciao”. In un momento intenso saremo insieme, con la Liberazione nel cuore. Con la sua bella e unitaria energia". Questa l'iniziativa dell'Anpi di Catania, che invita "associazioni, ai sindacati, a partiti, ai movimenti che si riconoscono nei valori e principi della Resistenza, dunque della democrazia e della Costituzione ad aderire al flash mob" (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN SICILIA).

La dedica a 2 partigiane catanesi

L'Anpi di Catania propone inoltre di "esporre il tricolore nei balconi delle proprie abitazioni dal 24 al 26 aprile" e dedica la manifestazione del 25 aprile "alla memoria di due giovani partigiane catanesi morte durante la Resistenza. Graziella Giuffrida, maestra elementare di 21 anni, uccisa dai tedeschi a Genova il 24 marzo 1945 e Salvatrice Benincasa di 20 anni, uccisa dai tedeschi a Monza il 17 dicembre 1944".