Catania, rapina a un autotrasportatore: un arresto

Un uomo di 43 anni, F.G.L.D, è stato arrestato per rapina. Secondo la Procura distrettuale lo scorso 11 marzo, assieme a un complice da identificare, ha assalito il dipendente di una società di trasporti che era sceso da un furgone per delle consegne: mentre il 43enne lo colpiva con pugni al volto, il complice ha sottratto alla vittima il borsello con i soldi dell'incasso e un assegno dalla tasca dei pantaloni, per un totale di circa mille euro.

Le indagini

Il trasportatore è stato medicato in ospedale per "frattura plurimicroframmentaria delle ossa proprie del naso" giudicata guaribile in 30 giorni. Un aiuto alle indagini dei carabinieri è giunto dalla visione dei filmati di alcuni impianti di videosorveglianza della zona. L'arrestato è stato posto ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.