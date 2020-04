Palermo, forza posto di blocco per evitare controlli: arrestato

Un individuo palermitano ha forzato un posto di blocco della polizia in via Crispi, a Palermo, perché – a quanto trapela – sarebbe stato sprovvisto dell'assicurazione per l'automobile. Da quell’atto è nato un inseguimento che si è concluso in via Ammiraglio Rizzo. Almeno otto volanti sono state impegnate nell'operazione. Una volta bloccato, il conducente è stato portato alla Polmare per tutti gli accertamenti del caso. Al termine dei controlli, è stato arrestato per resistenza e per avere cercato di speronare le vetture delle forze dell’ordine. Domani è prevista per lui la direttissima.