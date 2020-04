Dopo un confronto con i vertici dell'assessorato alla Salute, il comitato tecnico-scientifico per l'emergenza coronavirus in Sicilia è riunito in seduta permanente per fornire al governo regionale un proprio parere sugli scenari progressivi di fine lockdown nel territorio siciliano. Il confronto fra gli esperti, coordinati dal commissario Antonio Candela, servirà a definire le più adeguate strategie di intervento per la fase 2 per la ripresa delle diverse di attività sociali, lavorative, produttive e ricreative. L'obiettivo del comitato sarà quello di determinare ogni criterio scientifico utile a garantire una graduale riapertura in sicurezza. (DIRETTA)

9:08 – Si è insediato il comitato scientifico per la fase 2

Dalle 18 di ieri, dopo un confronto con i vertici dell'assessorato alla Salute, il comitato tecnico-scientifico per l'emergenza coronavirus in Sicilia è riunito in seduta permanente per fornire al governo regionale un proprio parere sugli scenari progressivi di fine lockdown nel territorio siciliano, lo ha reso noto la Regione siciliana. Il confronto fra gli esperti, coordinati dal commissario Antonio Candela, servirà a definire le più adeguate strategie di intervento per "fase 2" relativa alla ripresa delle diverse di attività sociali, lavorative, produttive e ricreative. L'obiettivo del comitato sarà determinare ogni criterio scientifico utile a garantire una graduale riapertura in sicurezza. In base alle risultanze del Comitato, il governo della Regione assumerà le decisioni per l'allineamento al Dpcm vigente e valuterà, già per i prossimi giorni, l'adozione di ulteriori misure di alleggerimento.

8:20 – Sortino, coppia di anziani muore in un mese

Ha perso padre e madre nel giro di un mese e lui ha avuto sintomi da coronavirus anche se il terzo tampone dopo 30 giorni è risultato negativo. È la storia di un 54enne di Sortino, centro di Siracusa, che con sei persone morte ha il triste primato di avere quasi il 50 per cento delle persone decedute della provincia aretusea. La madre dell'uomo, 83 anni, è morta stamane all'ospedale Muscatello di Augusta. Era positiva al Covid 19. Il padre, 85 anni, era deceduto un mese fa a casa, dopo dieci giorni di febbre. Non gli era stato praticato il tampone. A lui sono stati fatti tre tamponi: ma il primo e il secondo test sono stati persi. Ed il terzo è risultato negativo, ma il 54enne si era già curato ed era già ampiamente trascorso il periodo di quarantena.