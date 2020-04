Incendio in un ristorante a Palermo, danneggiata cucina

La scorsa notte è divampato un incendio nella pizzeria Torquemada in via Pignatelli Aragona a Palermo. Le fiamme hanno danneggiato la cucina del locale. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco: ora si stanno quantificando i danni. Sono in corso le indagini per accertare le cause anche se pare che possa essersi trattato di corto circuito.