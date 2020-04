Incidente stradale in via Messina Marine a Palermo: 4 feriti

Quattro persone sarebbero rimaste ferite in uno scontro avvenuto tra un autobus e due automobili, poco dopo le 14 di questo pomeriggio, in via Messina Marine, a Palermo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, per effettuare i rilievi del caso, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, i quali hanno trasportato le persone coinvolte nello schianto in ospedale.