Un'ambulanza si è scontrata con un'auto e ha sfondato la vetrina di un negozio a Palermo, all'incrocio tra via Duca della Verdura e via Marchese di Villabianca. Secondo una prima ricostruzione uno dei due mezzi non avrebbe rispettato la precedenza. Le condizioni dell'equipaggio dell'ambulanza, che erano in un'azione di soccorso, sarebbero serie e stati trasportati in ospedale dai colleghi del 118, intervenuti il posto insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia municipale.