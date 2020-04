Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale sono intervenuti per fermare una serie di grigliate che si stavano svolgendo sui tetti di alcuni edifici del quartiere dello Sperano a Palermo. "Anche grazie ai video che loro stessi hanno stupidamente diffuso, nei quali per altro non lesinavano insulti al sottoscritto - ha detto il Sindaco Leoluca Orlando - sarà più facile identificare questi incivili e incoscienti che hanno coinvolto in questa grave violazione anche numerosi minori”. (DIRETTA)

9:26 – Blitz della Forze dell'Ordine blocca grigliata sui tetti

Una operazione interforze che ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale ha posto fine, anche con il supporto di un elicottero della polizia di Stato, alla grigliata di massa organizzata sui tetti di alcuni edifici nel quartiere palermitano dello Sperone.

Dopo la segnalazione ricevuta da alcuni cittadini, sono intervenute diverse pattuglie delle forze dell'ordine che hanno proceduto all'identificazione dei responsabili. "Anche grazie ai video che loro stessi hanno stupidamente diffuso, nei quali per altro non lesinavano insulti al sottoscritto - ha detto il Sindaco Leoluca Orlando - sarà più facile identificare questi incivili e incoscienti che hanno coinvolto in questa grave violazione anche numerosi minori, commettendo in un solo momento diversi reati. Per tutti loro scatteranno le sanzioni e le denunce previste, con le pene che meritano. Non posso che esprimere gratitudine, che sono certo non essere solo mia ma di tutta la stragrande maggioranza dei palermitani e degli abitanti dello Sperone, alle forze dell'ordine che sono intervenute subito e in modo deciso".

9:21 – I dati confermano trend in discesa in Sicilia

L'Ufficio statistica del Comune di Palermo ha elaborato un'analisi relativa all'andamento della diffusione del Covid-19 in Sicilia, sulla base dei dati forniti dalla Presidenza della Regione. I dati che emergono su base giornaliera confermano il calo dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati (pari al 6,7%, in diminuzione rispetto al 7,0% di ieri). Altro elemento positivo è che la la curva dei tamponi positivi ha nuovamente ridotto l'inclinazione, nonostante l'elevato numero di tamponi effettuati (oggi sono stati effettuati 2311 tamponi): oggi i nuovi positivi sono stati 52, contro i 62 di ieri. A scendere è anche la percentuale di pazienti ricoverati sul totale dei positivi, così come quella dei ricoverati in terapia intensiva sul totale dei positivi. Si conferma invece purtroppo l'incremento del tasso di letalità del virus (cioè il numero totale dei deceduti rispetto al totale dei positivi) che è pari al 6,7%. Su base settimanale, nella settimana appena conclusa si sono registrati 422 tamponi positivi (contro i 534 della settimana precedente); i ricoverati sono diminuiti di 27 unità (la settimana precedente erano aumentati di 110 unità); i ricoverati in terapie intensiva sono diminuiti di 23 unità (la settimana precedente erano aumentati di 5 unità); i positivi in isolamento domiciliare sono cresciuti di 283 unità (la settimana precedente +334); sono guarite 119 persone (la settimana precedente 39); sono decedute 47 persone (la settimana precedente 51). "Un altro Ufficio del Comune che continua a lavorare ogni giorno - ha commentato il Sindaco - perché come tanti ha colto l'importanza di fornire ai cittadini costantemente i propri servizi, in questo caso ancora più importanti perché utili a monitorare la situazione, a dare informazioni adeguate alla popolazione ed alle istituzioni".