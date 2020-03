Marsala, coltivava marijuana in casa: un arresto

A Marsala un ragazzo di 27 anni, M.C., è stato arrestato dai carabinieri perché coltivava marijuana in casa. I militari hanno trovato circa 80 piante già recise e appese per l'essiccazione. Nella sua abitazione, oltre all'impianto a servizio della serra, costituito da lampade di varia potenza e tubi per l'areazione, sono stati trovati anche sei sacchi contenenti terriccio universale e fertilizzanti di varia natura. Infine, in cucina, i carabinieri hanno rinvenuto, occultati in un pacchetto di sigarette, 12 grammi di marijuana già essiccata.