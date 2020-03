Gela, accoltella il fratello durante una lite in casa: vittima è grave

Un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Gela dopo essere stato accoltellato in casa dal fratello durante una lite. Entrambi si trovavano agli arresti domiciliari in in via Butera, nella periferia nord della città. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia che ha fermato l'aggressore con l'accusa di lesioni gravissime.

La lite

Per motivi ancora da accertare, al culmine del litigio uno dei due ha impugnato un grosso coltello da cucina e ha colpito l'altro all'addome. Resosi conto della gravità delle ferite, ha telefonato al 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure e trasportato la vittima all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela dove è stata sottoposta a intervento chirurgico.