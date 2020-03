Tentano di assaltare e incendiare un bancomat: colpo fallito a Messina

A Messina, alcuni soggetti non ancora identificati hanno tentato di manomettere un bancomat di un ufficio postale nel villaggio di Ganzirri. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, i carabinieri e vigili del fuoco. Stando a quanto emerso da una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero lanciato due massi contro la porta d'ingresso, ma i vetri anti sfondamento hanno resistito e non sono andati in frantumi. A quel punto, i rapinatori hanno anche tentato di dare fuoco al bancomat, appiccando un incendio, ma senza riuscirci. Al momento le indagini sono in corso per riuscire a risalire all'identità dei malviventi.