Maltempo in Sicilia, allagamenti e alberi su strada a Palermo

Dopo il violento temporale che si è abbattuto sulla zona, sono decine gli allagamenti a Palermo e provincia (LE PREVISIONI DEL TEMPO). Le strade sono impercorribili nella borgata marinara di Mondello, in via Ugo La Malfa e nella zona di Brancaccio. Un albero è caduto nei pressi del cimitero dei Rotoli. La scorsa notte la strada che collega Monreale con San Martino delle Scale è rimasta bloccata da un grosso albero è finito sull'asfalto occupando tutto il manto stradale.

Strade di Mondello come un fiume

A Mondello le strade sono diventate un vero e proprio: "Con le costrizioni che viviamo attualmente - dice un residente - l'allagamento è un colpo di grazia. Se dovesse piovere ancora, la casa sarà invasa dall'acqua, come i piani bassi più a valle che già sono allagati. Non è una situazione sostenibile, né compatibile con gli attuali divieti che non consentono alle persone di muoversi. Qui piove sul bagnato, Siamo isolati e indignati per una situazione che si protrae da tempo immemorabile e che in tempi di pace nessuno ha ritenuto di doversene occupare". Le Eolie, invece, sono isolate da due giorni.