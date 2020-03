Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha lanciato un appello al Governo affinché consideri l’ipotesi di allargare la platea degli aventi diritto al reddito di cittadinanza per tutta la durata dell'emergenza coronavirus. Per il primo cittadino si tratterebbe di una forma di sostegno a tutti coloro che non rientravano nei parametri per poter beneficiare del sussidio, e che oggi affrontano una condizione di disagio.

"Misure insufficienti"

​“Le misure adottate in queste settimane – afferma il sindaco Italia – sacrosante per fronteggiare l'epidemia, stanno tuttavia disegnando una situazione sociale diversa rispetto a quella di due mesi fa. Ci sono famiglie che hanno visto ridurre, se non azzerare, i loro redditi perché hanno perso il lavoro o hanno dovuto rallentare o bloccare le proprie attività. Le misure previste dal decreto Cura Italia sono insufficienti per una moltitudine di famiglie e lavoratori autonomi trovatasi improvvisamente senza alcuna fonte di sostentamento”.

"Rivedere i requisiti"

​“In attesa – aggiunge il sindaco di Siracusa – di conoscere i provvedimenti che il Governo adotterà nel mese di aprile, ritengo che, in questo momento difficile per il Paese, sia necessario rivedere con estrema urgenza i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza, adottando uno strumento che consenta di fotografare il reddito delle famiglie a partire dal mese di marzo e fino alla fine dell'emergenza”. “Bisogna partire dalla valutazione reddituale corrente - spiega Italia -, strettamente legata alla situazione di disagio economico attuale che, in considerazione anche della immobilità forzata, rischia di rendere la vita di migliaia di cittadini insostenibile”.