A Messina, al Policlinico, un medico è stato aggredito. Il Rettore dell'università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, ha stigmatizzato il comportamento di chi "mentre stiamo combattendo un nemico invisibile cerca con la violenza di imporre le proprie ragioni". La città cinese di Neijiang spedisce materiale protettivo ad Agrigento. A Caltanissetta denunciate due persone e il gestore di una pizzeria, poiché stavano consumando all'interno del locale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

10:40 - Caltanissetta, mangiavano in pizzeria: 3 denunce

Tre persone sono state denunciate ieri sera dai carabinieri a Caltanissetta. All'interno di una pizzeria, due amici, di 41 e 48 anni, si trovavano seduti comodamente a mangiare una pizza. Secondo il decreto, ristoranti e pizzerie possono rimanere aperti durante il giorno soltanto per confezionare cibo da consegnare a domicilio. Denunciato anche il titolare dell'attività.

9:57 - Città cinese spedisce materiale ad Agrigento

Ad Agrigento è in arrivo materiale protettivo di supporto dalla città cinese di Neijiang, con cui lo scorso novembre è stato siglato un memorandum di relazioni amichevoli su commercio, cultura, turismo. "La vostra città ci sta molto a cuore e speriamo di potervi aiutare a debellare l'epidemia". Queste le parole usate dal sindaco e dal Comitato municipale della città di Neijiang, che oggi hanno scritto al sindaco di Agrigento per sottolineare lo loro vicinanza e mostrare, con un concreto gesto di aiuto, l'autenticità della loro amicizia.

9:01 - Medico aggredito in policlinico Messina

Ieri mattina un nefrologo è stato aggredito nel Policlinico di Messina. Il Rettore dell'università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, ha stigmatizzato il comportamento di chi "mentre stiamo combattendo un nemico invisibile cerca con la violenza di imporre le proprie ragioni. Mi impegno a garantire che qualsiasi azione sarà posta in essere per assicurare i cittadini e i colleghi tutti affinchè tutto si svolga con la massima deontologia e professionalità, che hanno sempre caratterizzato l'operato dell'Ateneo e del Policlinico".

8:31 - Prefettura Catania: "3.037 controlli, 216 denunce"

Tremilatrentasette persone controllate e 216 denunciate, verifiche in 1.531 esercizi commerciali e 14 titolari sanzionati per inosservanza di un provvedimenti dell'autorità. Questo è il bilancio dei controlli delle forze dell'ordine a Catania eseguiti ieri sul rispetto del Decreto della presidenza del consiglio dei ministri per contenere l'emergenza da Covid-19. Oggi particolare attenzione sarà dedicata ai quartieri periferici di Catania, alle zone costiere e rivierasche, alle direttrici di collegamento e di penetrazione interprovinciali e intercomunali e nelle zone e nei posti di transito. Verranno intensificati i posti di osservazione e di controllo nei confronti delle persone e degli esercizi commerciali sul rispetto delle prescrizioni.

8:01 - Chiuso a Palermo il mercato ortofrutticolo

"Il mercato ortofrutticolo di Palermo resterà chiuso alle operazioni di vendita fino a quando non saranno individuate e condivise tutte le procedure per rendere le fasi di scarico, vendita e carico sicure sotto il profilo della prevenzione del contagio del Covid-19, fatto questo checostituisce la priorità assoluta". Lo afferma il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Considerato che "una prolungata chiusura potrebbe però determinare un danno all'approvvigionamento alimentare in ragione del peso che la piccola e piccolissima distribuzione ha in città".

Data ultima modifica 21 marzo 2020 ore 11:07