A Palermo, dove è stato riaperto questa mattina il mercato ortofrutticolo, saranno impiegati i militari nell’operazione “Strade Sicure”, per rafforzare il controllo del territorio in merito alle misure di contenimento alla diffusione del coronavirus (LA DIRETTA – LO SPECIALE). Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha spostato il pagamento della Tari, previsto a fine marzo, al primo giugno. Il governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci, tramite un’ordinanza ha previsto norme più rigide per l’isola. A Caltanissetta, una madre di 74 anni e il proprio figlio 46enne hanno acceso due candele per esorcizzare la pandemia, ma si è scatenato un incendio: l'uomo ha riportato ustioni non gravi alle mani.

9:36 – Candele per pregare contro pandemia: incendio a Caltanissetta

Una madre e il proprio figlio, di 74 e 46 anni, stavano seguendo il rosario su una tv satellitare che invitava ad accendere due candele e porle sull'inferriata del balcone, per esorcizzare la pandemia da coronavirus, ma si è scatenato un incendio. La vicenda è avvenuta ieri sera in un'abitazione di via Lombardo Radice, a Caltanissetta. Il rogo è partito dal tendone da sole, rimasto aperto, fino a raggiungere gli arredi del giardino. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio, e la polizia. L’uomo è stato condotto all'ospedale dagli operatori del 118 per le ustioni, per fortuna non gravi, riportate alle mani.

9:26 – Riaperto il mercato ortofrutticolo a Palermo

Ha riaperto questa mattina il mercato ortofrutticolo a Palermo. La gente si è accalcata davanti ai cancelli, dimostrando scarso rispetto delle norme previste dall'ordinanza. Il mercato era rimasto chiuso per due giorni, nel tentativo di organizzare gli ingressi ed evitare gli assembramenti. A presidiare l'area ci sono gli agenti della polizia municipale. Sul posto anche cinque gazzelle dei carabinieri.



7:45 – Norme più rigide in Sicilia

Tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, a eccezione di farmacie di turno ed edicole, dovranno restare chiusi la domenica. Si potrà uscire una sola volta al giorno per gli acquisti essenziali, a eccezione dei farmaci. Vietata l'attività motoria all'aperto. Lo prevede un'ordinanza del governatore siciliano, Nello Musumeci.

7:30 – A Catania rinviato pagamento Tari al primo giugno

Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha disposto la sospensione del termine di scadenza della prima rata della Tari, prevista a fine marzo, spostandola al primo giugno. La decisione è frutto di "un'attenta valutazione che, pur in assenza di un esplicito riferimento a misure compensative per il Comune nei recenti decreti legge, tiene conto della difficilissima condizione attuale dei nuclei familiari e dei titolari delle aziende commerciali e professionali costretti a subire il fermo delle attività e un grave rallentamento negli introiti".

7:15 – Militari in arrivo a Palermo

Anche a Palermo saranno impiegati militari impiegati nell'operazione "Strade Sicure". Lo ha reso noto il prefetto Antonella De Miro, dopo una riunione in web conference con i vertici delle forze di polizia e il comandante del quarto reggimento genio guastatori. I soldati saranno destinati al rafforzamento dei controlli per l'attuazione delle misure di contenimento alla diffusione del coronavirus. Il questore, con propria ordinanza, disporrà con effetto immediato le modalità di impiego, avuto riguardo in particolare all'azione di supporto alle Forse di polizia nei controlli al porto e alla stazione centrale del capoluogo siciliano, nonché sulla mobilità cittadina.

Data ultima modifica 20 marzo 2020 ore 10:06