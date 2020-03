Coronavirus, Palermo di notte è una città deserta. VIDEO

Sono spettrali, ma allo stesso tempo affascinanti, le notti di Palermo in queste giornate di isolamento a causa dell’emergenza coronavirus. Il centro storico è deserto, via Maqueda e via Della Libertà sono vuote e intorno regna il silenzio, squarciato solo da qualche sirena. La gente resta in casa e rispetta l’ordinanza che vieta di uscire di casa se non per comprovate necessità. In giro si incontrano infatti solo i raider che effettuano le consegne a domicilio e le forze dell'ordine impegnate nei controlli. Piazza della Rivoluzione, il cuore della movida palermitana, appare irriconoscibile senza le centinaia di giovani che solitamente la affollano fino a tarda notte. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta