Incendio in laboratorio elettromedicale a Catania: indagini in corso

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ma probabilmente scaturito da un corto circuito, ha danneggiato un laboratorio di prodotti elettromedicali, in via Pietro dell'Ova, a Catania. Danni sono stati riportati anche all'ufficio della società e al solaio del primo piano della palazzina. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento le fiamme e stanno lavorando per la messa in sicurezza della struttura.