Coronavirus, escono di casa per comprare droga: due denunce a Palermo

A Palermo due persone erano uscite di casa per comprare della droga, ma gli è andata male. Questo perché oltre che essere segnalati alla Prefettura sono stati anche denunciati per inosservanza del provvedimento dell'autorità per contenere il diffondersi del Covid-19. I carabinieri, intervenuti in via Bonincontro, hanno arrestato per spaccio di stupefacenti il pusher, un giovane di 22 anni (ora ai domiciliari), al quale sono stati sequestrati 200 euro e le dosi di hashish di cui era in possesso.