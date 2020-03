Siracusa, rubano 8 quintali di limoni da azienda agricola: arrestati

Una donna di 34 anni e un ragazzo di 23 anni, entrambi siracusani, sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato. I due sono stati infatti sorpresi mentre stavano rubando circa 8 quintali di agrumi in un'azienda agricola della zona. Entrambi sono anche stati denunciati per la violazione dell'art. 650 c.p., in quanto non hanno rispettato le misure restrittive volute dal Governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus.