Gravissimo episodio a Palermo. Ieri pomeriggio i ladri sono entrati negli spogliatoi e negli ambulatori del reparto di Medicina d'urgenza del Policlinico di Palermo portando via soldi, portafogli e altri effetti del personale medico. "Abbiamo trovato tutto sottosopra. La collega arrivata per la notte non ha trovato lo zaino con le chiavi di casa e della macchina. Io e un'altra collega il portafogli. Poi abbiamo scoperto che sono entrati anche al piano di sotto portando via cinque computer e altra attrezzatura", la testimonianza di uno dei sanitari. Il furto è stato messo a segno nei locali in via Del Vespro approfittando del cambio turno. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

Apre mercato a Palermo, tensione e sputi a vigili

Sempre a Palermo, questa mattina, ci sono stati momenti di tensione al mercato ortofrutticolo alla riapertura, dopo alcuni giorni di chiusura disposti dal Comune anche per la sanificazione a causa del Coronavirus. Da un lato tanti abusivi che volevano entrare al mercato, dall'altro gli agenti della polizia municipale che facevano rispettare le norme previste dal decreto su Coronavirus per gli accessi. Tanti gli abusivi tra i venditori che volevano entrare anche se molti non avevano le mascherine e non avevano titoli per varcare il recinto di via Montepellegrino. Ci sono stati momenti di forte tensione con spintoni e sputi rivolti agli agenti di polizia municipale. Una situazione incandescente che ha portato alla chiusura anticipata dei padiglioni.

Mascherine fuori legge in ditta onoranze funebri

Nel frattempo, la guardia di finanza ha individuato un'impresa di Casteldaccia, nel Palermitano, specializzata nelle imbottiture per feretri, che pubblicizzava la vendita di "mascherine contro Coronavirus". Sono così state sequestrate 45 mascherine di cotone già confezionate e pronte alla vendita; 89 mascherine in fase di lavorazione e la documentazione relativa alle spedizioni di altre circa 400 mascherine su tutto il territorio nazionale. Il titolare dell'impresa e la sua compagna sono stati denunciati per frode in commercio. I dispositivi, del tutto artigianali e privi di marchio CE, non erano stati infatti neppure sottoposti all'obbligatorio vaglio dell'Istituto Superiore di Sanità.

Striscione figli di carabiniere: "Papà non può, ma noi a casa"

A Catania è spuntato uno striscione con lo stemma dell'arma sull'arcobaleno e le scritte a più colori "il nostro papà non può, ma noi #restiamoacasa" e "Andrò tutto bene", accanto alla bandiera italiana . Lo hanno realizzato i due figli minorenni di un militare. I due bambini, che indossano cappelli d'ordinanza dell'arma, tengono lo striscione sorridendo invitando tutti a restare a casa. Invece, la squadra mobile di Catania ha identificato l'autore video diffuso su social network, che aveva fatto indignare la città, in cui si vedevano persone stare tranquillamente davanti a una panineria nello storico rione San Cristoforo senza rispettare le norme del Dpcm sul Coranavirus, che per loro era "inesistente". Le indagini erano state avviate dopo le numerose segnalazioni giunte alla polizia sulla circolazione del filmato. L'autore del video e alcune delle persone riprese sono stati denunciati per inosservanza di un provvedimento dell'autorità. Il cellulare è stato sequestrato per accertamenti investigativi. A Messina, invece, il sindaco, Cateno De Luca, ha disposto "l'immediata sospensione di tutte le tipologie di gioco lecito con vincita in denaro".

Confcommercio Sicilia: "Misure decreto non bastano"

"Il decreto fiscale per aiutare le imprese in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19, rischia di essere insufficiente per le piccole e microimprese, spina dorsale del sistema Italia. Misure sono importanti, ma non bastano". Lo afferma Francesco Picarella, presidente regionale di Confcommercio Sicilia, secondo cui è un provvedimento "senza respiro che, in assenza di un cambio di passo, decreterà la morte delle imprese più deboli, soprattutto nel Sud".

