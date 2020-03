A Sciacca, in provincia di Agrigento, un uomo stava facendo la spesa al supermercato, nonostante fosse stato trovato positivo al Coronavirus. La procura ha aperto un'inchiesta per concorso colposo in epidemia e inosservanza delle normative disposte per far fronte all'emergenza Coronavirus. Il reato di epidemia colposa è punito fino a 12 anni. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) Coronavirus, tutte le notizie dall'Italia e dal mondo. LIVE LIVE