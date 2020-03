Coronavirus, spostamenti in auto in Sicilia: controlli in corso

In Sicilia sono stati istituiti dei posti di blocco, da parte delle forze dell'ordine, per controllare che gli automobilisti rispettino i divieti imposti dal Dpcm sul coronavirus che impedisce spostamenti, se non per rilevanti motivi e dietro la compilazione di un'autocertificazione. Tanto che a Monreale, nel Palermitano, tre persone sono state denunciate. Due sono i titolari di una sala giochi (attività che devono restare chiuse), l'altro è un cliente che si trovava dentro. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LE MISURE)

La situazione ad Agrigento

Ad Agrigento la questura ha comunicato che gli agenti hanno controllato nella città dei Templi 1.200 auto, identificando 250 persone che hanno compilato altrettante autocertificazioni. I documenti saranno sottoposti a controlli e, se le dichiarazioni risulteranno non veritiere, per i trasgressori scatterà la denuncia penale.

Lo stop del sindaco di Messina

Inoltre, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha annunciato un'ordinanza con la quale vieta a tutti di uscire dalle proprie abitazioni. "Sarà prevista la chiusura di tutte le attività, pubbliche e private, sino al 3 aprile. Resteranno aperte solo le attività per l'approvvigionamento dei generi di prima necessità. Ci sarà un piano per il controllo del territorio. La situazione necessita di prese di posizione decise, per qualcuno impopolari. Chi vuole è libero di impugnarle prendendosi le consequenziali responsabilità". Poi: "Se le Regioni del centro-nord sono in emergenza, pur avendo dal punto di vista sanitario strutture all'avanguardia, qui al Sud l'aumento del contagio sarebbe una tragedia annunciata. Da mie riservate notizie, in tutta la provincia di Messina ci sono appena 10 posti letto disponibili in rianimazione; in Sicilia saranno 70 in tutto. Ma anche se fossero 150 rispetto al rischio di una pandemia nel nostro territorio, cosa succederebbe? Attendo che qualcuno mi smentisca. Volete capirlo che qui l'aumento della diffusione del virus sarebbe una tragedia annunciata? Il mio invito è sempre lo stesso, buon senso. State a casa, evitate di prendere o diffondere il Coronavirus".

Positivo al supermercato a Sciacca

Invece, a Sciacca, in provincia di Agrigento, un uomo stava facendo la spesa al supermercato, nonostante fosse stato trovato positivo al Coronavirus. La procura ha aperto un'inchiesta per concorso colposo in epidemia e inosservanza delle normative disposte per far fronte all'emergenza Coronavirus.

