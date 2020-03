A causa dell'emergenza Coronavirus, il traffico aereosta subendo una flessione. Per questo motivo l'aeroporto di Catania ha chiuso uno dei suoi terminal, il C, quello dedicato alle partenze della easyJet verso destinazioni Schengen. Una decisione presa dalla Sac, società che gestisce lo scalo, per ottimizzare le risorse di tutti gli operatori, annunciando che tutte le partenze, da domenica 8 marzo, saranno effettuate al Terminal A. Il provvedimento è, al momento fino al prossimo 15 marzo. Inoltre, in tutto l'aeroporto proseguono le attività di sanificazione, anche nelle ore notturne. Sono stati anche montati i termoscanner per la misurazione della temperatura e istallati 15 dispenser di liquido antibatterico nelle zone partenze e arrivi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Riapre il reparto di cardiologia a Enna

Se a Catania chiude il terminal C, a Enna riapre invece il reparto di cardiologia dell'ospedale Umberto I. I tamponi, infatti, sono risultati tutti negativi. Era stato chiuso dopo che un medico in servizio ad Enna, ma di Catania, era risultato positivo al test.

La Federalberghi: "Cancellazioni per isole minori"

Ma il settore più in difficoltà, a causa dell'emergenza Coronavirus, è quello legato al turismo. "Assistiamo a una brusca frenata delle prenotazioni e alla cancellazione di alcune serie di gruppi e prenotazioni individuali - afferma Christian Del Bono, presidente della federalberghi delle Eolie e delle isole di Sicilia - soprattutto da parte della clientela straniera. Le prossime due settimane saranno decisive per capire l'entità del danno. Non siamo attrezzati per attraversare un altro periodo di crisi economica né per poter rinunciare a una parte degli incassi della nostra breve stagione turistica". Poi Del Bono ha aggiunto: "Salvaguardia dei posti di lavoro, moratorie sui mutui, agevolazioni per l'accesso al credito, sgravio di alcuni tributi, aiuti alle imprese per ripartire, informazione adeguata e promozione, sono solo alcuni dei punti sviscerati in un documento consegnato il 3 marzo scorso al presidente della Regione Nello Musumeci".

