Una donna, per riconquistare il suo ex marito, secondo i tarocchi letti da una “fattucchiera” aveva una solo possibilità: incendiare la villa dove vivevano l'uomo e sua figlia. La “maga”, con un complice, ha così aiutato la vecchia consorte ad attuare il gesto “riparatore”, minacciandola: se non fosse stata zitta, sarebbe stata vittima del malocchio. I carabinieri del comando provinciale di Catania, però, hanno identificato e arrestato nel capoluogo siciliano i tre soggetti: l’ex moglie è stata subito scarcerata, gli altri due si trovano invece ai domiciliari.

La vicenda

La svolta nelle indagini sulla vicenda è arrivata dalla telecamera di sorveglianza della villa dove abitano l’uomo e sua figlia, oscurata dai tre individui la notte con un panno la notte in cui sono entrati in azione. La copertura dell’obiettivo non ha però impedito all'ex marito di riconoscere la donna all’interno del trio che ha cosparso la casa di benzina e ha appiccato il fuoco. Le fiamme sono state spente dai pompieri, giunti sul posto. I carabinieri, all’interno nel negozio dell’ex moglie, hanno poi trovato i vestiti sporchi dello stesso liquido combustibile usato per l’incendio.