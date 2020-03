Corruzione, arrestati funzionari della Regione Sicilia

I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo hanno eseguito 24 misure cautelari di cui 4 custodie cautelari in carcere, 12 arresti domiciliari e 8 obblighi di dimora. Nell'inchiesta sono coinvolti funzionari della Regione Sicilia e imprenditori accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, falso in atto pubblico, rivelazione di segreto d'ufficio, soppressione e occultamento di atti pubblici. I magistrati hanno disposto anche il sequestro preventivo di 14 imprese, 3 con sede in Ungheria, Austria e Romania, per un valore di circa 24 milioni di euro, e il sequestro, anche per equivalente, di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per oltre 12,5 milioni di euro. Bloccata, inoltre, l'erogazione di contributi indebiti per 3,5 milioni di euro. L'indagine è stata coordinata dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi.

Le indagini sui finanziamenti pubblici all'agricoltura

L'indagine della Procura di Palermo si è concentrata sull'iter di concessione di finanziamenti pubblici in agricoltura nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013 e 2014/2020 che ruotano intorno all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura della Regione Sicilia, ente che deve valutare l'ammissibilità delle istanze volte ad ottenere i finanziamenti europei e nazionali. Dalle attività svolte, sono nati due filoni di indagine: il primo relativo alla percezione indebita di finanziamenti pubblici, il secondo, sull'operato dei funzionari che avrebbero dovuto controllare i requisiti e l'attribuzione dei punteggi per l'ammissione al contributo delle domande di finanziamento.