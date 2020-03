Lumache non tracciate, imprenditore a processo nell’Agrigentino

Secondo la Procura di Sciacca, avrebbe venduto 477 chilogrammi di lumache non tracciate, dichiarando falsamente che erano state allevate all'aperto a Burgio, nell’Agrigentino. È questa l’accusa contestata a C.M., noto imprenditore del settore, che ora dovrà affrontare un processo per frode in commercio. La prima udienza, come stabilito dal sostituto procuratore Christian Del Turco che ha disposto la sua citazione diretta a giudizio, si terrà il prossimo 20 novembre davanti al Tribunale di Sciacca in composizione monocratica. Nel processo è parte lesa l'ex moglie dell’imprenditore, medico veterinario che aveva denunciato l’uomo.

Sei episodi contestati

Nel decreto, il pm Del Turco contesta sei episodi commessi dall'imprenditore il quale, secondo la Procura, avrebbe consegnato agli acquirenti complessivamente 477 chilogrammi di "lumache di origini estere e non tracciate, dichiarando falsamente che trattavasi di lumache allevate all'aperto nella località di Burgio".