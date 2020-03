Catania, aggredisce e accoltella alla schiena 19enne: arrestato 16enne

Un 16enne di Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, ha accoltellato alla schiena un 19enne al culmine di una lite ed è fuggito. Nel violento episodio, avvenuto a San Cono (sempre nel Catanese), sono coinvolti il fratello 15enne dell’assalitore e un amico 17enne, che aveva "spalleggiato" il ragazzo. L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e i tre i minori sono stati inoltre denunciati per rissa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. La vittima è ricoverata in prognosi riservata presso l'ospedale di Piazza Armerina (in provincia di Enna).

L’arresto

Il 16enne è stato arrestato nella propria abitazione, dove i carabinieri hanno sequestrato un coltello a serramanico lungo oltre 20 centimetri e una felpa bianca con alcune macchie, che si sospetta provengano dal ferito. Su disposizione della procura per i minorenni di Catania, l’aggressore è stato condotto in un centro di prima accoglienza. A casa dell'amico 17enne sono stati trovati altri due coltelli a serramanico.