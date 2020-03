Nei primi due mesi del 2020 l'aeroporto di Catania ha registrato una crescita di passeggeri del +3,2% rispetto all'anno precedente. A gennaio i passeggeri sono stati 609.750 rispetto ai 581.034 del 2019, con un aumento del 4,94% mentre a febbraio sono stati 547.217, contro i 539.870 dell'anno scorso.

Torrisi (Sac): "Fondamentale non usare toni allarmistici"

"Il sistema turistico siciliano godeva di ottima salute e stiamo scontando un fenomeno congiunturale dovuto all'emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)- ha spiegato l'amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi - ma siamo certi che si concluderà presto, e che l'attività aerea tornerà regolare, spingendo il turismo ai livelli precrisi. È fondamentale pertanto non usare toni eccessivamente allarmistici e fare in modo che si possa lavorare tutti insieme in modo sinergico per superare questo delicato momento".

Miccichè (Ars): "Importantissimo scalo per turisti"

Gianfranco Miccichè, presidente dell'Ars, ha sottolineato. "A Catania ho incontrato i vertici dei vigili del fuoco e, con l'occasione, ho fatto visita all'aeroporto etneo - afferma Miccichè - e ho potuto appurare come, grazie alla capace gestione dell'attuale amministrazione, sia diventato un importantissimo scalo aeroportuale per i viaggiatori che scelgono ogni anno, sempre più, la Sicilia come meta turistica".