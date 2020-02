Carini, riceve reddito cittadinanza senza averne diritto: denunciato

Percepiva il reddito di cittadinanza senza essere in possesso dei requisiti: per questo un ragazzo di 28 anni, C. S., è stato denunciato dalla guardia di finanza. E’ successo a Carini, nel Palermitano. Uno dei requisiti necessari per ricevere il sussidio è quello di essere residenti in Italia da almeno due anni. Il ragazzo invece, formalmente residente all'estero fino al 15 ottobre 2018, ha dichiarato nella propria domanda di risiedere nel comune di Carini da più di due anni.

I controlli

La discrepanza è emersa confrontando i dati Inps con quelli dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, gestita dal Ministero dell'Interno. I militari della guardia di finanza hanno sequestrato la carta del reddito di cittadinanza e denunciato il giovane responsabile dell'indebita percezione del sussidio di 4mila euro.