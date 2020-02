Rapinatore seriale arrestato in provincia di Palermo

Un rapinatore è stato arrestato dopo aver commesso, il pomeriggio dell'8 gennaio, due rapine consecutive a Misilmeri, in provincia di Palermo. Così F.M., di 24 anni, è finito in manette. Il giovane è accusato di essere l'autore di due rapine ai danni di un negozio di abbigliamento in via Mordini e nel bar tabacchi 283 in corso Vittorio Emanuele.

Gli episodi

Armato di un fucile, il 24enne ha minacciato gli impiegati dei due esercizi commerciali. I colpi avrebbero fruttato circa 2.500 euro. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza i carabinieri sono riusciti a risalire al giovane che avrebbe detto di avere trovato il fucile in campagna.