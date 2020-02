Intimidazioni a due commercianti nel Palermitano: indagini in corso

I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno dato il via alle indagini in seguito a due gesti intimidatori nei confronti di altrettanti commercianti, le cui attività hanno sede nel Palermitano. Il primo si è verificato a Santa Flavia, in via Consolare, dove una bomba carta è stata fatta esplodere davanti alla saracinesca di un’impresa di pompe funebri. Il secondo caso, invece, è avvenuto in corso Umberto a Ficarazzi, dove i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire per spegnere il rogo divampato da un copertone dato alle fiamme davanti all'ingresso di una tabaccheria. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori dei gesti.