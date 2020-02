Incidente sul lavoro a Vittoria, operaio 30enne muore folgorato

Un operaio di 30 anni, elettricista, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nei pressi di Vittoria, in provincia di Ragusa. L’uomo è rimasto folgorato mentre era al lavoro in un cantiere sulla strada provinciale che collega Vittoria a Pedalino (Ragusa). Stava lavorando agli impianti della pubblica illuminazione in contrada Piano Guastella. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Vittoria. Il 30enne, originario di Vittoria, lascia la moglie e un bimbo di pochi mesi.