Palermo, incidente allo svincolo di via Tommaso Natale: un morto

Un 52enne di Misilmeri (nel Palermitano) è morto in seguito a un incidente avvenuto sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo (in provincia di Trapani), in direzione dell'aeroporto allo svincolo di via Tommaso Natale.

L’incidente

L'uomo si trovava al volante della propria macchina ed era in compagnia della moglie e della figlia, quando avrebbe perso il controllo della vettura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Palermo, il personale dell'Anas e due ambulanze. Per il conducente, però, non c'è stato nulla da fare. Le due donne sono risultate lievemente ferite e sono state soccorse dal personale sanitario del 118. In attesa dell'arrivo del medico legale, la polizia ha eseguito i rilievi sul luogo dell'incidente.