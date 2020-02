Messina, finge di sparare in autostrada A 20: denunciato dalla polizia

Un uomo è stato denunciato dalla polizia per accensioni ed esplosioni pericolose in luogo pubblico per aver simulato, "per scherzo", una sparatoria in autostrada. Alla guida della propria auto, l’uomo, lungo l'autostrada A 20, nei pressi dello svincolo di Sant'Agata di Militello, comune di 12mila abitanti della città metropolitana di Messina, ha estratto dal finestrino una pistola e simulato l'esplosione di due colpi, allarmando gli altri automobilisti, che immediatamente hanno segnalato l'accaduto alla sala operativa. Dopo averlo raggiunto e bloccato, i poliziotti hanno appurato come l’arma fosse, in realtà, una pistola giocattolo, che è stata sequestrata.