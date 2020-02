Prostituzione, giro di escort a Palermo: arrestate tre persone

Tre persone sono state arrestate a Palermo dalla squadra mobile cittadina per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, nel corso dell'operazione denominata "Express service". In manette sono finiti M.A., di 38 anni, R.B., di 34 anni, e F.G., di 47 anni.

Il giro di escort

Gli agenti della polizia hanno scoperto un giro di escort che coinvolgeva 10 ragazze palermitane e una romena, che si prostituivano in appartamenti messi a disposizione dagli indagati nel centro del capoluogo siciliano. In alcuni casi, le donne venivano persino accompagnate nelle case dei clienti. Le prestazioni avevano un costo variabile dai 30 ai 100 euro: una percentuale andava ai tre soggetti arrestati. Le forze dell’ordine hanno anche sequestrato un immobile in via Serenario, utilizzato per gli incontri.