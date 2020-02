Corruzione: arrestati nel Trapanese imprenditore e ispettore vigili urbani

I carabinieri della Compagnia di Alcamo, in provincia di Trapani, hanno arrestato con l'accusa di corruzione un imprenditore edile, F. I., e l'ispettore della polizia municipale S. C., in servizio fino allo scorso dicembre a Calatafimi Segesta (Trapani). Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari. Altre cinque persone, cui sono sono stati notificati altrettanti avvisi di garanzia, risultano indagate per abuso d'ufficio, omissione d'atti d'ufficio e falsità materiale ed ideologica in atti pubblici.

L'accusa

Secondo le indagini, l’ispettore di polizia municipale sfruttava la propria posizione per favorire l’imprenditore con cui aveva un accordo: faceva in modo di aumentare gli introiti della società che gestisce l'area adibita a parcheggio del Parco Archeologico di Segesta, riconducibile all’imprenditore, multando chi parcheggiava l’auto fuori dall'area a pagamento, lungo la strada che conduce al tempio.