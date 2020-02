Marsala, 28enne scomparso da una decina di giorni: ricerche in corso

A Marsala sono in corso le ricerche di un ragazzo di 28 anni, del quale non si hanno più notizie da una decina di giorni. Il giovane vive da solo in un’abitazione di contrada Strasatti. A denunciarne la scomparsa sono stati i suoi familiari, che hanno allertato la polizia di Stato. Questa mattina si è tenuto un vertice in Prefettura, al termine del quale si è deciso di chiedere la collaborazione anche della popolazione, invitando chiunque fosse in possesso di notizie e informazioni a contattare le forze dell’ordine.