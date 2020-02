Palermo, sorpreso a rubare in villa: percepiva reddito di cittadinanza

Un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno che percepisce il reddito di cittadinanza è stato sorpreso la notte scorsa a svaligiare alcuen ville. I carabinieri hanno arrestato C.P. di 24 anni in via Liegi a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. Il giovane era insieme a un complice M.V. di 28 anni.

L'arresto

Quest'ultimo è fuggito a bordo di un'auto rubata investendo con la vettura un carabiniere che è stato trasportato in ospedale. Ma il tentativo di fare perdere le sue tracce è stato inutile: è stato rintracciato e denunciato oltre che per furto anche per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e altro.