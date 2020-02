Catania: ex marito la insegue, lei coi 4 figli scappa dai carabinieri

Inseguita con un furgone dall'ex marito, a Catania, una donna insieme con i suoi quattro figli si è recata, con la macchina, davanti alla caserma dei carabinieri gridando "aiuto". Questo ha permesso ai militari di bloccare l'uomo, un 36enne, ora accusato di lesioni personali aggravate, atti persecutori e violenza sessuale. La vicenda è accaduta sabato scorso.

La ricostruzione dei fatti

La donna e i suoi figli - una ragazza di 17 anni, due gemelli di 14 e un bimbo di otto - sono stati fatti entrare in caserma mentre l'uomo è stato bloccato nelle vicinanze. La donna aveva già denunciato l'ex marito per lo stesso motivo nel gennaio scorso. Ai militari la vittima ha raccontato che l'uomo la sera prima era entrato in casa sua, le aveva tolto le chiavi e aveva mangiato la cena preparata per la figlia. La vittima ha aggiunto che l'ex marito era tornato quella mattina a suo dire per restituire le chiavi, ma con il chiaro intento di avere un rapporto sessuale, che lei ha rifiutato. A quel punto l'ex coniuge l'avrebbe morsa sul labbro superiore e l'avrebbe minacciata dicendole che le avrebbe bruciato l'auto. Da lì la fuga in caserma.