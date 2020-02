Bagheria, donato abbigliamento contraffatto alla Caritas

La guardia di finanza a Bagheria ha devoluto in beneficenza circa un centinaio capi di abbigliamento di una nota azienda di moda sequestrati nel novembre 2017 nel corso di un servizio anti-contraffazione. Donate tute felpate per bambini, sequestrate in un negoziodella città che li aveva messi in vendita in maniera illecita.

L'abbigliamento donato (ANSA)