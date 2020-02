Il tribunale del riesame di Catania ha revocato gli arresti domiciliari per la seconda maestra della scuola materna “Che Guevara” di Vittoria (nel Ragusano) coinvolta nell’inchiesta sui maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni. Come nel caso della prima docente, anche per la 59enne i giudici hanno sostituito la misura cautelare: dagli arresti domiciliari, la donna è così passata alla sospensione per 12 mesi dall'insegnamento.

Alcuni genitori si costituiscono parte civile

Intanto si apprende che circa la metà dei genitori dei 23 bimbi della classe hanno già depositato in procura, tramite i rispettivi legali, la richiesta per costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico delle due maestre arrestate lo scorso 28 gennaio, dopo che la polizia aveva installato all'interno dell'aula della scuola materna alcune telecamere per verificare i comportamenti aggressivi delle insegnanti nei confronti degli alunni.