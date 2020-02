Sequestrati a Palermo 70 mila euro in contanti all'interno di un negozio di abbigliamento. L'operazione dei finanzieri del 2° nucleo operativo metropolitano del capoluogo siciliano è scattata dopo un controllo all'aeroporto Falcone Borsellino, dove è stata individuata una persona di origini cinesi, in partenza per Roma, in possesso di settemila euro. I finanzieri hanno accertato che il denaro era frutto dell'acquisto di una fornitura di abbigliamento da persone, anch'esse di nazionalità cinese, titolari di un'attività commerciale a Palermo.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione nel negozio sono stati trovati 70 mila euro in contanti suddivisi in mazzette, in una busta di plastica nascosta in un ripostiglio. Un modo, secondo i finanzieri, per violare le norme tributarie. I titolari del negozio, marito e moglie, sono stati denunciati alla procura con l'accusa di riciclaggio e di omessa dichiarazione. Sono tuttora in corso accertamenti di natura fiscale.