Incidente a Siracusa, moto finisce contro due auto: morto 40enne

Tragico incidente questa mattina alla periferia sud di Siracusa, in contrada Santa Teresa Longarini. Massimo Saccuzzo, 40 anni, ha perso la vita in sella alla sua moto dopo essersi scontrato contro due auto, terminando la sua corsa in un campo. Il tremendo impatto non ha lasciato scampo al 40enne, che viaggiava su una Honda Cbr in direzione del capoluogo aretuseo. L’uomo è infatti morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi mentre la Procura ha aperto un’inchiesta.