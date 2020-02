Meteo a Palermo: le previsioni del 7 febbraio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi con per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Giornata stabile e soleggiata sulla Sicilia per tutta la giornata eccetto per qualche addensamento sparso, temperature in aumento. Temperature minime comprese tra 3 e 13 °C e massime comprese tra 12 e 19 °C.

La situazione meteo a Catania

A Catania attesi cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa attesi cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di -3°C.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,5 µg/m³.