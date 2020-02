Siracusa, sequestrati 800 ricci di mare: sanzionati 2 pescatori

Circa 800 ricci di mare sono stati sequestrati a due pescatori subacquei dalla capitaneria di porto e dai carabinieri di Siracusa a due pescatori subacquei, i quali sono stati sanzionati per 4.000 euro per pesca oltre il limite consentito.

L’intervento delle forze dell’ordine

I soggetti erano stati visti in azione nella zona del Lungomare di Levante dell'isola di Ortigia (in provincia di Siracusa). Durante un primo controllo, i pescatori non sono stati trovati in possesso di alcuna attrezzatura sulla loro barca. Poco dopo, però, sono stati sorpresi a riva, vicino alla scogliera del "Forte Vigliena", con due grosse sacche di ricci di mare e di un autorespiratore, che durante l’ispezione delle forze dell’ordine avevano lasciato sul fondale. Uno dei due individui ha tentato di disfarsi dei molluschi buttandoli in mare, ma le sacche sono state recuperate e i ricci rigettati in acqua.