Case d'appuntamento ad Agrigento: arrestati moglie, marito e figlio

Tre case d'appuntamento sono state scoperte dagli uomini della polizia in via Saponara, nel centro storico di Agrigento, gli agenti hanno arrestato moglie, marito e figlio. A firmare l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, richiesta dal pm Elenia Manno, è stato il Gip del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella. I tre indagati, E. P. di 67 anni, la moglie P.M. di 63 anni e il loro figlio V. P. di 30 anni, sono stati accusati di concorso in favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. "Abbiamo rilevato che quelle case dovevano essere delle case-vacanza per turisti e invece, in via esclusiva, venivano affittate a delle donne che esercitano l'attività di meretricio", ha spiegato il dirigente della Squadra Mobile, il vice questore aggiunto Giovanni Minardi.