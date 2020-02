Furto di ortaggi nel Ragusano: condannati a 3 anni due carabinieri

Due carabinieri in servizio a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, sono stati condannati in abbreviato a tre anni di reclusione dal Gup di Ragusa. Erano stati arrestati nel marzo scorso con le accuse di furto aggravato, falso in atto pubblico e violazione di consegna.

Le accuse

Secondo le accuse i due carabinieri, quando erano in servizio e soprattutto di notte, rubavano cassette di verdura da terreni privati e poi falsificavano le relazioni sulle attività svolte durante il servizio. Ai due militari sono stati contestati 39 capi di imputazione, tra cui quattro furti di cassette di ortaggi, oltre a numerosi reati di falso e violata consegna, commessi attestando falsamente il resoconto del servizio svolto. Gli imputati, rimessi in libertà dal giudice per le indagini preliminari dopo 8 giorni ai domiciliari, sono sospesi dal servizio.